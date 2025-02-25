تلجراف: فرنسا تبدي استعدادها لاستخدام قوتها النووية لحماية أوروبا

وكالات

أبدت فرنسا استعدادها لاستخدام قوتها النووية للمساعدة في حماية أوروبا، في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من القارة الأوروبية، حسب ما أوردته صحيفة التلجراف البريطانية.

وتقول الصحيفة البريطانية، إنه يمكن نشر طائرات مقاتلة فرنسية كجزء من خطط لتعزيز الأمن الأوروبي في ظل تصاعد تهديدات واشنطن بسحب قواتها من أوروبا.

الخطوة التي جاءت بعد دعوة فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار الألماني بعد فوزه في الانتخابات الألمانية يوم الأحد، بريطانيا وفرنسا إلى توسيع حمايتهما النووية لأوروبا، بهدف تحقيق "استقلال" أوروبي عن الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تثير قلق الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت صحيفة التلجراف عن مسؤول فرنسي قوله، إن نشر الطائرات المقاتلة الفرنسية في ألمانيا سيرسل رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول أن "نشر عدد قليل من الطائرات المقاتلة النووية الفرنسية في ألمانيا لن يكون صعبا وسيرسل رسالة قوية"، موضحًا أن فرنسا تدرس خيارات لتعزيز الأمن الأوروبي في ظل "التهديدات المتزايدة" من روسيا وتراجع الالتزام الأمريكي تجاه حلف "الناتو".

يشار إلى أن فرنسا تمتلك ترسانة نووية مستقلة عن حلف "الناتو"، بينما تشكل القوة النووية البريطانية جزءا رئيسيا من استراتيجية الدفاع للحلف.