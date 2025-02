ترامب يتجاهل ماكرون لحظة وصوله البيت الأبيض (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظاره.

وبدلًا من الرئيس الأمريكي ترامب الذي كان من المفترض أن يكون في انتظاره، استقبلت موظفة حكومية بالبيت الأبيض الرئيس الفرنسي ماكرون.

واعتبر بعض المعلقين على مقطع الفيديو أن سبب عدم استقبال ترامب لـ ماكرون، كما جرت العادة لاستقبال الرؤساء والقادة، أنه معاقبة للقادة الأوروبيين.



ونشر صحفيون أمريكيون مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة شيفروليه سوداء اللون تحمل العلمين الأمريكي والفرنسي وهي تتجه نحو مدخل البيت الأبيض وفي داخلها الرئيس ماكرون.

وأطلقت السيارة أبواقها مرات عدة، لكن ترامب لم يخرج لاستقبال ماكرون، فيما نزل الرئيس الفرنسي من السيارة ولوح بيده للصحفيين المتجمعين ودخل إلى القاعة بمفرده.

وعلق بعض الصحفيين الفرنسيين على الزيارة، حيث كتب الصحفي في "راديو فرنسا" الدولي ديفيد طومسون، على منصة "إكس": "لم يكن هناك استقبال رسمي لإيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى البيت الأبيض، وهذا يعطي فكرة عن أهمية فرنسا بالنسبة لواشنطن".

كما علق زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا ديبون إينيان، قائلًا: "إن الوضع الذي حدث للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للبيت الأبيض مهين".

وأضاف: "يا له من إذلال بعد كل هذه السنوات من العبودية، عندما تتوقف فرنسا عن التفكير في نفسها، فهذه هي الطريقة التي تنتهي بها" داعيا إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشكل عاجل حتى تتمكن فرنسا المستقلة من الظهور".

وبدوره علق زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، على زيارة ماكرون قائلًا: "بدون ترامب.. لم يرحب بماكرون في البيت الأبيض".

Macron took one for the European team, traveling to the US on what he calls a “last chance mission for Europe.”



In return, trump didn’t even step outside to greet him. It’s a clear attempt to humiliate our great European leader. pic.twitter.com/4EDVUVKgtP