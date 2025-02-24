ترامب يتجاهل ماكرون لحظة وصوله البيت الأبيض (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظاره.

وبدلًا من الرئيس الأمريكي ترامب الذي كان من المفترض أن يكون في انتظاره، استقبلت موظفة حكومية بالبيت الأبيض الرئيس الفرنسي ماكرون.

واعتبر بعض المعلقين على مقطع الفيديو أن سبب عدم استقبال ترامب لـ ماكرون، كما جرت العادة لاستقبال الرؤساء والقادة، أنه معاقبة للقادة الأوروبيين.

🚨الرئيس الفرنسي ماكرون يصل إلى البيت الأبيض للقاء #ترامب ولا يجد من يستقبله



ترامب لم يستقبله عند مدخل البيت الأبيض كما جرت العادة في استقبال الرؤساء و القادة



"كما ذكرت سابقا ترامب يعاقب الأوروبيين على تدخلهم في الانتخابات الأمريكية و سيستمر في حربه العالمية ضد اليسار المتطرف" https://t.co/O7rrSbEwyv pic.twitter.com/b4h4e271lL — محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@cr7_50_) February 24, 2025



ونشر صحفيون أمريكيون مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة شيفروليه سوداء اللون تحمل العلمين الأمريكي والفرنسي وهي تتجه نحو مدخل البيت الأبيض وفي داخلها الرئيس ماكرون.

وأطلقت السيارة أبواقها مرات عدة، لكن ترامب لم يخرج لاستقبال ماكرون، فيما نزل الرئيس الفرنسي من السيارة ولوح بيده للصحفيين المتجمعين ودخل إلى القاعة بمفرده.

وعلق بعض الصحفيين الفرنسيين على الزيارة، حيث كتب الصحفي في "راديو فرنسا" الدولي ديفيد طومسون، على منصة "إكس": "لم يكن هناك استقبال رسمي لإيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى البيت الأبيض، وهذا يعطي فكرة عن أهمية فرنسا بالنسبة لواشنطن".

كما علق زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا ديبون إينيان، قائلًا: "إن الوضع الذي حدث للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للبيت الأبيض مهين".

وأضاف: "يا له من إذلال بعد كل هذه السنوات من العبودية، عندما تتوقف فرنسا عن التفكير في نفسها، فهذه هي الطريقة التي تنتهي بها" داعيا إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشكل عاجل حتى تتمكن فرنسا المستقلة من الظهور".

وبدوره علق زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، على زيارة ماكرون قائلًا: "بدون ترامب.. لم يرحب بماكرون في البيت الأبيض".

Macron took one for the European team, traveling to the US on what he calls a “last chance mission for Europe.”



In return, trump didn’t even step outside to greet him. It’s a clear attempt to humiliate our great European leader. pic.twitter.com/4EDVUVKgtP — anitamelov (@thevtalks) February 24, 2025

وكتب صحفي أخر: "استقبال بارد لماكرون"، "لم يعتبر ترامب حتى أنه من الضروري مقابلته، لا ترامب ولا بروتوكول! حتى أن ماكرون اضطر إلى إطلاق بوق سيارته للإشارة إلى وصوله".

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة ماكرون العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل لقائه نظيره الأمريكي ترامب، على منصة "إكس"، "بعد المناقشات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الزملاء والحلفاء الأوروبيين، نحن ملتزمون بضمان عودة السلام بطريقة عادلة وقوية ودائمة في أوكرانيا وتعزيز أمن الأوروبيين خلال جميع المفاوضات المستقبلية".

وتتزامن زيارة ماكرون للولايات المتحدة، مع القمة الأوروبية التي عقدها القادة الأوروبيون في العاصمة الأوكرانية كييف بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.