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بعد التهديد بقنبلة.. تفاصيل هبوط طائرة ركاب أمريكية اضطراريًا في روما "فيديو"

09:24 م الأحد 23 فبراير 2025

مقاتلات إيطالية ترافق طائرة أمريكية خلال هبوطها اض

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القاهرة- مصراوي

اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) كانت متجهة من نيويورك إلى نيودلهي في الهند إلى تحويل مسارها والهبوط في روما، وذلك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.

ووفقا لما نشره موقع Flight Emergency المعني بالطيران، فإن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، كانت تقل حوالي 200 راكب.هبطت بسلام في مطار ليوناردو دا فينشي في روما حوالي الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش.

وقالت شبكة ABC News الأمريكية، إن الطائرة كانت فوق بحر قزوين عندما حذرت شركة الطيران الطاقم من تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول كبير تم اطلاعه على الأمر قوله إنه تم تلقي تهديد بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني ولكن بعد الفحص، تبين أنه غير صحيح.

ولم تصدر شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعليقًا فوريًا على الحادث.

الرحلة كانت قد انطلقت من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك وكانت متجهة إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي.

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