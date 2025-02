بعد التهديد بقنبلة.. تفاصيل هبوط طائرة ركاب أمريكية اضطراريًا في روما "فيديو"

القاهرة- مصراوي

اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) كانت متجهة من نيويورك إلى نيودلهي في الهند إلى تحويل مسارها والهبوط في روما، وذلك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.

ووفقا لما نشره موقع Flight Emergency المعني بالطيران، فإن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، كانت تقل حوالي 200 راكب.هبطت بسلام في مطار ليوناردو دا فينشي في روما حوالي الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش.

وقالت شبكة ABC News الأمريكية، إن الطائرة كانت فوق بحر قزوين عندما حذرت شركة الطيران الطاقم من تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول كبير تم اطلاعه على الأمر قوله إنه تم تلقي تهديد بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني ولكن بعد الفحص، تبين أنه غير صحيح.

ولم تصدر شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعليقًا فوريًا على الحادث.

Breaking: American Airlines Flight AA292, traveling from New York (JFK) to New Delhi (DEL), has made an emergency diversion to Rome following a reported threat. The aircraft is currently being escorted by Eurofighter jets as it approaches the airport. pic.twitter.com/q4DzpURjGc

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 23, 2025