مستشار الأمن القومي الأمريكي محذرًا إيران: كل الخيارات مطروحة على الطاولة

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأحد، إنه يجب إبقاء إيران في موقف دفاعي، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأشار والتز، إلى أنه قد يكون هناك تمديد مستمر لاتفاق غزة و"سنرى كيف تسير الأوضاع الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أن دعاية حماس عند إطلاق سراح الأسرى تؤثر بالتأكيد على آفاق المفاوضات.

وأكد والتز، أنه لن يغض الطرف عن سلوك حماس حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مضيفا "نعمل مع شركائنا المصريين والقطريين لإطلاق سراح بقية الأسرى".