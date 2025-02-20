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الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن الوافدين

09:42 م الخميس 20 فبراير 2025

الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن الوافدين

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وكالات

أصدر وزير الصناعة والتجارة الكويتي خليفة العجيل، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف تعيين غير الكويتيين في الوزارة والجهات الحكومية التابعة للوزير.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية في بيان صحفي لها، أن القرار يأتي في إطار تحركات الدولة الأوسع لتوطين الوظائف العامة واستنادا لقرار الخدمة المدنية.

ووفقا لما أعلنته الحكومة الكويتية، فإن القرار أشار إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وتعميم الديوان رقم 3 لسنة 2017، بشأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، الصادر في 22 مارس 2017.

وشدد القرار على جميع المعنيين في الوزارة وكافة الجهات التابعة لوزير التجارة، واستنادا على قرارات "الخدمة المدنية"، منع تعيين أو التجديد لغير الكويتيين في جميع الوظائف الحكومية، إلا وفقا لما نصت عليه قرارات "الخدمة المدنية"، ووفقا لما ورد بالبند 4 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017.

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