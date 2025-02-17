إعلان

بعد تصريح ترامب.. مباراة هوكي تتحول لعراك بين فريقي أمريكا وكندا (فيديو)

03:19 م الإثنين 17 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

تحولت مباراة هوكي بين الولايات المتحدة وكندا إلى حالة من الفوضى منذ اللحظة الأولى لبدء المباراة حيث اندلعت ثلاث معارك في أول تسع ثواني فقط.

ودار عراك مباشر بالأيدي بين اللاعبين، الذين تطالوا على منافسيهم بضرب مبرح.

وقال اللاعب الأمريكي ماثيو تكاتشوك الذي واجه الكندي براندون هاجل في المباراة الافتتاحية "كنا بحاجة إلى إرسال رسالة. الرسالة التي أردنا إرسالها وهي "لقد حان وقتنا"، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأقيمت المباراة على خلفية توترات غير مستقرة بين كل من الولايات المتحدة وكندا على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن نواياه في ضم كندا للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51.

وأعرب المشجعون الكنديون عن استيائهم من فريق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلقوا صيحات الاستهجان أثناء غناء النشيد الوطني الأمريكي وعند تقديم اللاعبين الأمريكيين.

وبلغ عدد الحضور من الجماهير 21 ألف شخص داخل مركز بيل حيث أقيمت المباراة.

وفي النهاية، كان الأمريكيون هم من خرجوا منتصرين، حيث حصلوا على فوز 3-1 على كندا، وحجزوا مكانا في نهائي البطولة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة كندا ماثيو تكاتشوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور