بعد تصريح ترامب.. مباراة هوكي تتحول لعراك بين فريقي أمريكا وكندا (فيديو)

(وكالات)

تحولت مباراة هوكي بين الولايات المتحدة وكندا إلى حالة من الفوضى منذ اللحظة الأولى لبدء المباراة حيث اندلعت ثلاث معارك في أول تسع ثواني فقط.

ودار عراك مباشر بالأيدي بين اللاعبين، الذين تطالوا على منافسيهم بضرب مبرح.

وقال اللاعب الأمريكي ماثيو تكاتشوك الذي واجه الكندي براندون هاجل في المباراة الافتتاحية "كنا بحاجة إلى إرسال رسالة. الرسالة التي أردنا إرسالها وهي "لقد حان وقتنا"، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأقيمت المباراة على خلفية توترات غير مستقرة بين كل من الولايات المتحدة وكندا على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن نواياه في ضم كندا للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51.

Canadians booed the American national anthem again. So in the first 9 seconds of the game Team USA immediately picked 3 fights and beat the shit out of Canada’s hockey players. Team USA then went on to win the game.



AMERICA IS BACKpic.twitter.com/ywKq7wmCAK