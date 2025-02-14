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الدفاع الروسية: تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية

10:30 ص الجمعة 14 فبراير 2025

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي ثلاث مقاطعات روسية.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الجمعة ،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 50 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 41 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وخمس فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وأربع فوق أراضي مقاطعة روستوف"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية
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