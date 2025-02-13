بعد إعلان ترامب بشأن بوتين.. أعضاء الناتو يطالبون بالمشاركة في محادثات السلام

بروكسل - (أ ب)

شدد العديد من حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، على أنه يجب عدم استبعاد أوكرانيا وأوروبا من أي مفاوضات سلام، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سوف يجري محادثات قريبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "دعونا لا ننسى أن روسيا مازالت تمثل تهديدا يتجاوز أوكرانيا بكثير"، وذلك بعدما أن صدمت الولايات المتحدة الناتو بالقول إن أوكرانيا يجب ألا تنضم إلى الحلف أبدا وأن الحلفاء الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية توفير الأمن لأوكرانيا.

وأضاف للصحفيين في مقر الناتو "لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات عن أوكرانيا بدون أوكرانيا. ويجب أن يكون صوت أوكرانيا في خضم أي محادثات"، وذلك فيما التقى وزراء دفاع الحلف البالغ عددهم 32 وزيرا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إن الدول الأوروبية قدمت نحو 60 % من الدعم العسكري لأوكرانيا العام الماضي ويجب أن تشارك، خاصة بالوضع في الاعتبار المطالب الأمريكية أن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن أوكرانيا على المدى البعيد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لداعمي أوكرانيا الغربيين أمس الأربعاء، إن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو غير واقعي. وأشار إلى أن كييف يجب أن تتخلى عن آمال استعادة كل أراضيها من روسيا وعوضا عن ذلك تستعد لتسوية سلمية تفاوضية لتحصل على دعم من القوات الدولية.

وبعد المحادثات مع بوتين ثم زيلينسكي، قال ترامب أمس الأربعاء، إنه من "المرجح" أن يلتقي شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أن اللقاء قد يعقد في المملكة العربية السعودية.