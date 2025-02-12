لابيد: القضاء على "حماس" هدف استراتيجي ولكن أولوية الأسرى أولًا

(وكالات)



قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لكنه شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قال لابيد: "يمكن تدارك الأزمة مع حماس حتى يوم السبت، ونريد العبور نحو صفقة واحدة". وأضاف "أنا أؤيد القضاء على حماس، لكن علينا أولًا إعادة الأسرى، وسيكون الثمن هو إنهاء الحرب مؤقتًا".

وحذر لابيد بالقول: "إذا تم خرق الاتفاق، فسيكون لدينا كل الأسباب أمام العالم للعودة إلى القتال في المستقبل".



وانتقد لابيد بشدة المعارضين للصفقة، قائلًا: "لا أفهم لماذا يعتقد البعض أنه من الأفضل أن يموت الأسرى في غزة بذريعة الحرب الأبدية"، مهاجما منتقدي الصفقة بالقول: "رافضو الصفقة يريدون إغراقنا في مستنقع الدم والموت، وهذه أيضًا طموحات حماس".

وأعلنت كتائب القسام، مساء الاثنين، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق الصفقة، مهددًا بالدعوة إلى إلغاء وقف إطلاق النار.

كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بعودة الحرب إلى غزة إذا لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت.