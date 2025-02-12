إسرائيل: ندين تدنيس نائب نقيب المحامين الأردنيين العلم الإسرائيلي (صورة)

وكالات

قالت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، "ندين تدنيس نائب نقيب المحامين الأردنيين، وليد العدوان، العلم الإسرائيلي عند مدخل مقر النقابة".

وأضافت الخارجية، أن تدنيس العلم الإسرائيلي في الأردن عمل تحريضي يتعارض مع روح اتفاقية السلام بين البلدين.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر وضع العلم الإسرائيلي على أرضية مدخل نقابة المحامين الأردنيين للسماح لأي شخص ليدوس عليها.

وتتصاعد التوترات، بسبب تكرار إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن، الأمر الذي رفضته البلدان بشكل قاطع.

وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، إن "موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه".

وأضاف "نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار قطاع غزة".

ومن جانبه، شدد الملك عبدالله، أمس الثلاثاء، خلال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن على أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية مواطنيه تأتي على رأس أولوياته، مجددًا رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، باعتباره موقفًا عربيًا موحدًا.

وتم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل والمملكة الأردنية عام 1994 بوساطة أمريكية، لإعلان حالة السلام بين الطرفين.