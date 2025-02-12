ماسك: أمريكا ستفلس من دون اقتطاعات في الموازنة.. والشعب صوت من أجل إصلاح حكومي



وكالات

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي كلفه الرئيس دونالد ترامب بقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، إن الولايات المتحدة "ستفلس" من دون اقتطاعات في الموازنة.

ماسك الذي عين رئيسا للجنة الكفاءة الحكومية المستحدثة، كان يتحدث في حضور ترامب الذي وقع في الأسابيع الأخيرة مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي.

وعند سؤاله عن المنتقدين الذين يصفون سيطرته الفعالة على وكالات حكومية متعددة وقيامه بقطع التمويل عن برامج أقرها الكونغرس وأمرت المحاكم الفيدرالية بوقفها، قال ماسك: "الشعب صوت من أجل إصلاح حكومي واسع، وهذا ما سيحصل عليه الشعب".

وأضاف: "هذا هو جوهر الديمقراطية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأيد ترامب تأكيد ماسك بأنه لا توجد مشكلة في دوره، وقال إنه "كشف الكثير من العمولات غير المشروعة في العقود الحكومية"، معربا عن أمله في أن تسمح له المحاكم بمتابعة أجندته.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تجد فيه إدارة ترامب نفسها على مسار تصادمي مع المحاكم الأمريكية، حيث شكك القضاة الفيدراليون في شرعية إجراءات البيت الأبيض لخفض التكاليف.

وقد أثارت خطط ترامب الشاملة، التي أغلقت فعليا بعض الوكالات الفيدرالية وأعادت موظفيها إلى منازلهم، معارك قانونية في جميع أنحاء البلاد.

وتسعى دعاوى قضائية متعددة إلى وقف ما يصفه المعارضون بأنه استيلاء غير قانوني على السلطة.

وفي الوقت نفسه، انتقل فريق ماسك عبر الوكالات الفيدرالية، حيث قام بتجميد برامج المساعدات ودفع تخفيضات القوى العاملة.