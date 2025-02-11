سيناتور أمريكي عن خطة ترامب: إعمار غزة يجب أن يكون لشعبها لا للسياح الأثرياء (فيديو)

وكالات

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن قطاع غزة الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب "عقارا"، يجب إعادة بنائها من أجل الشعب الفلسطيني، لا السياح الأثرياء.

جاء ذلك في منشور لساندرز على حسابه بمنصة "إكس"، أمس الاثنين، تناول فيه خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

The Palestinian people have suffered unbelievably.



>45,000 killed. >100,000 injured. Healthcare, educational system, housing— all destroyed.



Trump's response? Forcibly remove 2.2 million people from their homes and turn Gaza into a billionaires' paradise.



I don't think so. pic.twitter.com/hwZnM9tBOy — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 6, 2025

وأوضح أن ترامب رد على ذلك بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقارا، متابعًا "لا"…يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح المليارديرات (الأثرياء).

ومساء الأحد، قال ترامب للصحفيين على وهو متن الطائرة الرئاسية إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.

وفي الـ4 من نوفمبر الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.