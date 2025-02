سيناتور أمريكي عن خطة ترامب: إعمار غزة يجب أن يكون لشعبها لا للسياح الأثرياء (فيديو)

وكالات

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن قطاع غزة الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب "عقارا"، يجب إعادة بنائها من أجل الشعب الفلسطيني، لا السياح الأثرياء.

جاء ذلك في منشور لساندرز على حسابه بمنصة "إكس"، أمس الاثنين، تناول فيه خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

The Palestinian people have suffered unbelievably.



>45,000 killed. >100,000 injured. Healthcare, educational system, housing— all destroyed.



Trump's response? Forcibly remove 2.2 million people from their homes and turn Gaza into a billionaires' paradise.



I don't think so. pic.twitter.com/hwZnM9tBOy