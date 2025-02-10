كاتبة إسرائيلية: نتنياهو رجل "مزيف" يتعرض للإذلال من ترامب

(وكالات)

قالت الصحفية كارولينا لاندسمان الكاتبة في جريدة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجل "مزيف"، وذلك في إطار مهاجمة اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة والاستيلاء على القطاع.

وأفادت الكاتبة، أن مقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة واستيلاء أمريكا عليه هو "إذلال" لنتياهو، مضيفة أن صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي إزاء المقترح الأمريكي هو صمت محرج.

وقالت إن نتنياهو لجأ إلى ترامب "كطفل لجأ لوالده لتنظيف الفوضى من خلفه"، مضيفة أن نتنياهو "سيسلم القطاع وموارده لترامب لبناء منتجعه الفاخر".

وقالت الصحفية، إن واشنطن ستحصل في غزة على أحد أكثر الموانئ استراتيجية بالشرق الأوسط دون إهدار دم جندي أمريكي واحد، مشيرة إلى أن ترامب ينظر للجنود الإسرائيليين على أنهم أقل أهمية من الأمريكيين، لكنهم يشاركون لصالحه من أجل تهجير العرب والحصول على أرض غزة بالمجان بحماية الجنود الإسرائيليين.