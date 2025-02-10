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بحضور ترامب.. علم فلسطين يقتحم مباراة "السوبر بول" في الولايات المتحدة (فيديو)

04:31 م الإثنين 10 فبراير 2025

علم فلسطين يقتحم مباراة السوبر بول في الولايات ال

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(وكالات)

شهدت مباراة "السوبر بول" أمس حدثًا غير متوقع خلال عرض الاستراحة، حيث قام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء المغني الأمريكي كيندريك لامار.

وفقًا لتقرير صحيفة "LADbible Group" البريطانية، ظهر المحتج فوق سيارة موجودة على المسرح أثناء أداء لامار لأغنيته الشهيرة "They Not Like Us"، ورفع علمين كُتب عليهما "السودان" و"غزة"، في رسالة واضحة.

من جهتها أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL) أن الشخص كان ضمن فريق العمل المشارك في تنظيم عرض الاستراحة، والمكون من 400 شخص.

وتعليقًا على الحادثة، صرّح المتحدث باسم الـNFL بالقول : "إن المحتج سيُمنع من حضور أي فعاليات ومباريات تابعة لـNFL مدى الحياة"، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي علم مسبق من قِبل فريق الإنتاج حول نيته القيام بهذا الفعل.

جديربالذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كان من بين الحضور رفقة ابنته إيفانكا، في حضور هو الأول في تاريخ الولايات المتحدة.

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