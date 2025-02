بحضور ترامب.. علم فلسطين يقتحم مباراة "السوبر بول" في الولايات المتحدة (فيديو)

(وكالات)

شهدت مباراة "السوبر بول" أمس حدثًا غير متوقع خلال عرض الاستراحة، حيث قام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء المغني الأمريكي كيندريك لامار.

وفقًا لتقرير صحيفة "LADbible Group" البريطانية، ظهر المحتج فوق سيارة موجودة على المسرح أثناء أداء لامار لأغنيته الشهيرة "They Not Like Us"، ورفع علمين كُتب عليهما "السودان" و"غزة"، في رسالة واضحة.

A man performing during the Kendrick Lamar halftime concert at #SuperBowl LIX unfurled a Palestinian flag and was chased off stage and finally tackled and removed by security. #SBLIX #Palestine pic.twitter.com/sU8jl1eyE3