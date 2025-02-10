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وزير إسرائيلي يعارض المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

09:48 ص الإثنين 10 فبراير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إنه سيعارض المرحلة الثانية من الصفقة لأنها "خطيرة وغير واقعية"، وإن الإدارة الأميركية تدرك ذلك.

وأضاف "علينا العودة إلى الحرب والتمسك بمناطق في غزة وعدم الاكتفاء بعمليات محدودة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنهِ مهمتها في قطاع غزة ولم تحقق أهدافها بعد.

وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اليوم تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري.

وفي السياق، ذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى بغزة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيارًا للمفاوضات.

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