زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراضٍ لروسيا

كتب : مصراوي

06:12 م 09/12/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

روما - (أ ب )

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده القاطع على رفضه التنازل عن أي أراضٍ، متحديا الضغوط الأمريكية لتقديم تنازلات مؤلمة لروسيا، ليمضى قدما نحو حشد المزيد من الدعم الأوروبي لبلاده.

وقال زيلينسكي للصحفيين في حوار عبر واتساب مساء أمس الاثنين: "لا شك أن روسيا تصر على تنازلنا عن أراضٍ. نحن، بكل وضوح، لا نريد التنازل عن أي شيء. هذا ما نناضل من أجله".

وتابع: "هل نفكر في التنازل عن أي أراضٍ؟ وفقًا للقانون، ليس لدينا هذا الحق، وفقا لقانون أوكرانيا، ودستورنا، والقانون الدولي، وبصراحة، ليس لدينا حق أخلاقي أيضا".

وفي مقابلة مع بوليتيكو نشرت اليوم الثلاثاء، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا على زيلينسكي لقبول الاقتراح الأمريكي بتنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا، مجادلًا بأن موسكو تحتفظ بـ"اليد العليا" في غزوها المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأن على حكومة زيلينسكي "الموافقة".

والتقى زيلينسكي بالبابا ليون الرابع عشر في كاستل جاندولفو، المقر البابوي خارج روما، وبرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وقال الفاتيكان إن البابا "أكد على ضرورة استمرار الحوار، وأعرب عن رغبته الملحة في أن تُحقق المبادرات الدبلوماسية الحالية سلامًا عادلًا ودائمًا".

وحاول الكرسي الرسولي البقاء على الحياد في الحرب، مع تقديم التضامن والمساعدة لما يسميه شعب أوكرانيا "الشهيد". ودعا ليو، الذي التقى زيلينسكي ثلاث مرات وتحدث هاتفيا مرة واحدة على الأقل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف إطلاق النار، وحث موسكو على وجه الخصوص على القيام بإيماءات لتعزيز السلام.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي يرفض تقديم تنازلات لروسيا الضغوط الأمريكية على أوكرانيا

