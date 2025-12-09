

شن أعضاء المعارضة في الكنيست الإسرائيلي هجوما حادا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب تصريحات لرئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال منتدى الدوحة.



ورد رئيس وزراء قطر على سؤال الحاضرين بشأن أن قطر تمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكدًا أن نتنياهو وسلفه يائير لابيد ونفتالي بينيت، إلى جانب أجهزة المخابرات الإسرائيلية "الموساد والشاباك"، قدموا تمويلًا لحركة حماس وساعدوها في أحداث 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الإجراءات.



وفي أول جلسة للكنيست عقب هذه التصريحات، تصاعدت الأصوات المعارضة ضد نتنياهو، حيث وجه أحد الأعضاء اتهاما مباشرا له بأنه "دفع أموالًا نقدية لحماس"، ما أثار جدلاً سياسيًا واسع النطاق في إسرائيل.



ورغم الاتهامات المباشرة وارتفاع الهتافات في الكنيست، لم يعلق نتنياهو خلال كلمته في المجلس على التصريحات الموجهة إليه، مكتفيًا بإلقاء كلمته الرسمية وسط حالة من الجدل داخل إسرائيل.