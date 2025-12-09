12 عضوا بالكونجرس ينتقدون الغياب الفلسطيني عن مركز التنسيق المدني بغزة

كتب-عبدالله محمود:

انتقد 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي، وزيري الحرب والخارجية الأمريكيين، بسبب غياب أي دور لمسؤولين فلسطينيين في مركز التنسيق المدني العسكري بقطاع غزّة.



وحذر 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي، في بيان اليوم الثلاثاء، من تكرار نموذج مؤسسة غزة الإنسانية التي قُتل قرب مواقعها أكثر من ألف فلسطيني بسبب الازدحام وإطلاق النار.



كما انتقد أعضاء الكونجرس، القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات بما فيها منع شحنات غذائية ومواد طبية ووقود.



وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدفع للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بغزة وإلى انسحاب إسرائيلي آخر من القطاع.

وكانت صحف إسرائيلية نقلت عن مصادر أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على تل أبيب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكدت الصحف العبرية، بأن أمريكا ستعلن منتصف الشهر الجاري تشكيلة "مجلس السلام" الذي سيشرف مؤقتا على إدارة القطاع وتثبيت الاتفاق وإعادة الإعمار.