"سكان غزة بلا مأوى".. حماس تحذر من المنخفض الجوي القادم

حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، من تداعيات المنخفض الجوي الجديد الذي سيؤثر على قطاع غزة، مؤكدًا أن الخيام الحالية المخصصة لإيواء النازحين غير صالحة لتحمل الأمطار أو برد الشتاء، ولا سيما في ظل قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود.

وقال الناطق باسم حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة، وتوفير مراكز إيواء حقيقية ولائقة من جميع الأطراف المعنية.

وشدد قاسم، على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق يناير، والتي جرى التأكيد عليها مجددًا في اتفاق أكتوبر 2025.

وأشار الناطق باسم الحركة إلى أن سكان في قطاع غزة ما زال يتعرض لإبادة متواصلة بأدوات متعددة، من خلال استمرار الحصار، ومنع إدخال وسائل الإيواء المناسبة وتقييد المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية العاجلة تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة والضغط على إسرائيل.