تحطم طائرة عسكرية روسية ووفاة جميع أفراد طاقمها

وكالات

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة روسية على متنها 7 أشخاص في مقاطعة إيفانوفو شمال شرقي العاصمة موسكو.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن طائرة أن-22 تحطمت في منطقة فورمانوفسكي بمقاطعة إيفانوفو، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم السبعة لقوا حتفهم. ولا يزال سبب تحطم الطائرة العسكرية الروسية مجهولًا.

وكشفت خدمات الطوارئ الروسية، أن طائرة أن-22 كانت تُجري "رحلة تجريبية روتينية" بعد إصلاحها. وقد عثر رجال الإنقاذ بالفعل على حطام الطائرة، الذي رُصد في الماء.

وفقًا لوكالة "ماش" الإعلامية الروسية، كان آخر اتصال لطاقم طائرة "أن-22" الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت موسكو).

وأشار صحفيون روس، إلى أنه قبل عام ونصف العام، تحطمت طائرة أخرى من طراز "إليوشن-76" وعلى متنها 15 روسيًا (ثمانية من أفراد الطاقم و15 راكبًا)، في المنطقة نفسها.