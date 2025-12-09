وكالات

قال بسام راضي، سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا، إن استراتيجية الحكومة الإثيوبية في التعامل مع سد النهضة أصبحت مكشوفة للجميع، محذرًا من أن سياسة النظام الإثيوبي أصبحت تهدد الأمن القومي لمصر والسودان.

وأكد راضي، خلال المؤتمر رفيع المستوى حول استخدامات المياه حول العالم الذى نظمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أن مصر تقوم بجهود مضنية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير عملية إدارة موارد المياه واستخداماتها بهدف تعظيم المردود.

واستعرض المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية لمعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر وتطوير وتحديث نظم الرى والزراعة على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل تحديات شح الموارد المائية.

وقال راضي، إنه في الوقت الذي تعمل فيه مصر لإيجاد حلول لأزمة المياه، فإننا نجد الجانب الإثيوبي لم يستجيب للمطالب المصرية لإبرام اتفاقية بشأن قواعد تشغيل وعمل سد النهضة بناء على الدبلوماسية وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من التفاوض.

وشدد السفير على أن مسألة المياه هى "قضية وجودية" للأمن المصري، مشيرًا إلى أن ما تقوم به أديس أبابا من ممارسات غير قانونية في حوض النيل الشرقي تؤثر على أمن واستقرار منطقة حوض النيل بأسرها.

وفي المقابل، زعم رئيس الوفد الإثيوبى المشارك في المؤتمر، أن بلاده دائمًا ما ترحب باستئناف المفاوضات مع مصر في أي وقت، ليرد عليه السفير بسام راضي بالقول: "أنتم تريدون التفاوض إلى ما لا نهاية وإضاعة الوقت دون التوصل إلى نتيجة، كفاكم مراوغة وعليكم الإفاقة من وهم السيطرة على نهر النيل".