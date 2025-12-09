زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية

وكالات

أفادت وكالة رويترز البريطانية، بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجة شمال شرق اليابان، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء نحو 90 ألف شخص وخفض تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي إلى تحذيرات بعد ساعات.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تسونامي قد يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد أن ضرب الزلزال الساحل.

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أنه أصيب 30 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل منطقة أوموري.