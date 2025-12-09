مسؤول: هجمات بمسيرات روسية تقطع الكهرباء عن سومي في شمال أوكرانيا



وكالات

قال أوليه هريهوروف حاكم منطقة سومي الأوكرانية، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت المدينة التي تحمل الإسم نفسه، في ثاني هجوم كبير على سومي خلال 24 ساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

كتب الحاكم على تيلجرام: "في غضون نصف ساعة، شن الروس أكثر من 10 غارات بطائرات مسيرة على المدينة، لا توجد كهرباء في سومي، تعمل بعض البنى التحتية الحيوية على مصادر الطاقة الاحتياطية".

وقال هريهوروف، إن المسؤولين يتحققون من وجود قتلى وجرحى، إذ أن التيار الكهربائي سيعود بمجرد أن يصبح الوضع آمنا لفرق العمل.

كانت مدينة سومي، التي كان يقطنها نحو 250 ألفا قبل اندلاع الحرب في فبراير 2022، هدفا متكررا للهجمات الروسية.

وأضاف هريهوروف، أن طائرات روسية مسيرة قصفت في وقت سابق من أمس الإثنين مبنى سكنيا في المدينة مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وتركزت الهجمات الروسية في أوكرانيا منذ أشهر على أهداف الطاقة في الفترة التي تسبق فصل الشتاء، وفقا للغد.