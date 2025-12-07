جيش الاحتلال يعلن خط حدودي جديد لإسرائيل

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أثناء جولة ميدانية في قطاع غزة اليوم الأحد، عن حدود جديدة لإسرائيل.

وقال زامير، إن الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب جيش الاحتلال كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار هو خط حدودي جديد لإسرائيل.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الخط الأصفر هو خط حدودي جديد وخط دفاعي للمستوطنات السكانية، وهجومي لقوات الاحتلال في إسرائيل.

وأشار زامير، إلى أن قوات الاحتلال تستعد لاندلاع حرب مفاجئة، مشددًا على أهمية أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد في كل الجبهات.

وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال، أن المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة.