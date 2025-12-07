إعلان

تقرير: ماكرون يهدد الصين بفرض قيود تجارية بعد الزيارة

كتب : مصراوي

05:52 م 07/12/2025

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال اتخاذ إجراءات مضادة ضد الصين ما لم تغير سياستها التجارية، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لي إيكو" الفرنسية عقب زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى البلاد.

وقال ماكرون: "أحاول أن أشرح للصينيين أن فائضهم التجاري غير قابل للاستمرار، لأنهم بصدد القضاء على زبائنهم أنفسهم، ولا سيما من خلال توقفهم عن استيراد الكثير منا".

وأضاف: "قلت لهم إنه إذا لم يستجيبوا، فإننا نحن الأوروبيون سنُضطر في الأشهر المقبلة إلى اتخاذ إجراءات قوية وتقليص التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثلا عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".

وتُعد الصين أهم شريك تجاري لفرنسا في آسيا، ومع ذلك يعاني الاقتصاد الفرنسي من عجز تجاري واضح معها، حيث تفوق الواردات الصادرات بشكل كبير. في عام 2024، بلغ العجز أكثر من 46 مليار يورو (53.5 مليار دولار).

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فإن العجز التجاري يتجاوز 300 مليار يورو.

ويمثل ضعف الطلب الصيني مشكلة للشركات الألمانية والفرنسية وغيرها من شركات الاتحاد الأوروبي، بينما تبيع جمهورية الصين الشعبية المزيد من المنتجات داخل التكتل نتيجة نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

