أمريكا تنصح نتنياهو بتوقيع صفقة الغاز مع مصر لإقناع السيسي بعقد قمة ثنائية

كتب : مصراوي

05:34 م 07/12/2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر قال لنتنياهو خلال محادثات أخيرة إن إسرائيل بحاجة بعد الحرب إلى إظهار أن لديها ما تقدّمه للمنطقة "أكثر من أجندة سلبية"، لافتًا إلى أن دول المنطقة لا تريد الحديث عن إيران طوال الوقت، بل تبحث عن فرص الأعمال.

وأضاف كوشنر أن على إسرائيل تعزيز قوتها الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عملية السلام، مشيرًا إلى أن الوفود القطرية والسعودية والإماراتية التي تزور واشنطن تأتي بأجندات تجارية واضحة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن على إسرائيل استثمار قدراتها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وموارد الغاز الطبيعي وخبراتها في الطاقة المتجددة والمياه ضمن دبلوماسيتها في المنطقة، مقترحًا أن تبدأ إسرائيل بمصر، التي لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق السلام في غزة وساهمت في جهود إعادة 27 من أصل 28 أسيرًا متوفين كانوا محتجزين في القطاع.

وبحسب الموقع، أوضح مسؤولون أمريكيون أن على نتنياهو أولاً الموافقة على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، واتخاذ خطوات إضافية يمكن أن تُغري الرئيس السيسي للقبول بالاجتماع، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر مسار الدبلوماسية الاقتصادية.

أمريكا نتنياهو صفقة الغاز مصر السيسي دونالد ترامب

