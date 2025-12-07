وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بنظيره السوري أسعد الشيباني، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكّنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.

وشدد على الأهمية البالغة لتوفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري وتنوعه الإثني والديني دون استثناء، مبرزًا أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف باعتبارها عاملًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية، محذرًا من خطورة استغلال الأوضاع الحالية لتبرير تدخلات أو ممارسات تقوّض السيادة السورية، إذ شدد عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتشديد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بأمنها أو استقرارها.