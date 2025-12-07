وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وإنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور.

وزعم نتنياهو،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل اليوم، أن الهدف الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو تدمير إسرائيل، مضيفًا "ولن نسمح بذلك والدولة الوحيدة القائمة فلسطينيًّا بأمر الواقع هي غزة".

وأضاف أن "سلطة السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ستبقى دائمًا في أيدي إسرائيل"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نريد علاقات سلمية مع الفلسطينيين في جوارنا ولكن عليهم أن يتوقفوا عن تعليم أطفالهم ضرورة قتل الإسرائيليين"، وفق زعمه.

