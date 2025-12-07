أحدث انقلاب في أفريقيا.. جنود يسيطرون على السلطة في بنين

وكالات

أعلن جنود في بنين، اليوم الأحد عبر التلفزيون الرسمي، إقالة الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا.

وظهرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس"، على التلفزيون الرسمي في بنين معلنة حل الحكومة. وقال الجنود إنه تم تعيين المقدم باسكال تيجري رئيسًا للجنة العسكرية، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

#Benin 🇧🇯 : ‼️❌🛑Coup d’état au Benin 🇧🇯 | le Président Talon est démis de ses fonctions| Le Comité militaire pour la Réfondation (#CMR) a fait une déclaration à lue la télévision 👇👇 pic.twitter.com/IJXvXAvGH2 — Steve Wembi (@wembi_steve) December 7, 2025

وقال مقربون من باتريس تالون، إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع، بحسب الوكالة.

وأفادت السفارة الفرنسية عبر إكس، بأنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".

وكان الرئيس باتريس تالون في السلطة منذ عام 2016 وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.

وفي الشهر الماضي، مدد المجلس التشريعي في البلاد فترة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، مع إبقاء الحد الأقصى للفترة عند عامين.

ويعد هذا الانقلاب الأحدث في سلسلة من عمليات الاستيلاء العسكرية التي هزت غرب أفريقيا. ففي الأسبوع الماضي، أطاح انقلاب عسكري في غينيا بيساو بالرئيس السابق عمر إمبالو بعد انتخابات متنازع عليها أعلن فيها هو ومرشح المعارضة فوزهما.