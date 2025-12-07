رئيس وزراء قطر: لا يمكن أن نبقى رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "شهدنا الكثير من التضليل ونشر الأكاذيب والمغالطات من أجل الإضرار بالعلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة".

وأكد آل ثاني، اليوم الأحد خلال تصريحات في اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الفلسطينيون في غزة لا يريدون مغادرة الأرض ولهم كل الحق في العيش هناك.

وأضاف: "لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون ولكن في الوقت ذاته لن نترك الفلسطينيين دون مساعدة"، محذرًا من أنه إذا بقيت القضية الفلسطينية دون حل فسوف تتصاعد الأمور مجددًا.

وتابع رئيس الوزراء القطري: "التركيبة الحالية في إسرائيل وما نشهده في الكنيست ضد حل الدولتين يبعدنا عن مسار السلام"، مضيفًا "لا يمكن أن نبقى رهينة لأجندة اليمين المتطرف أو أجندة المتطرفين التي تسعى إلى التطهير العرقي للفلسطينيين أو طردهم من أراضيهم"، وفق ما أوردته الجزيرة في خبر عاجل.

