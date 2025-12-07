إعلان

رئيس وزراء قطر: لا يمكن أن نبقى رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف

كتب : مصراوي

11:17 ص 07/12/2025

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "شهدنا الكثير من التضليل ونشر الأكاذيب والمغالطات من أجل الإضرار بالعلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة".

وأكد آل ثاني، اليوم الأحد خلال تصريحات في اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الفلسطينيون في غزة لا يريدون مغادرة الأرض ولهم كل الحق في العيش هناك.

وأضاف: "لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون ولكن في الوقت ذاته لن نترك الفلسطينيين دون مساعدة"، محذرًا من أنه إذا بقيت القضية الفلسطينية دون حل فسوف تتصاعد الأمور مجددًا.

وتابع رئيس الوزراء القطري: "التركيبة الحالية في إسرائيل وما نشهده في الكنيست ضد حل الدولتين يبعدنا عن مسار السلام"، مضيفًا "لا يمكن أن نبقى رهينة لأجندة اليمين المتطرف أو أجندة المتطرفين التي تسعى إلى التطهير العرقي للفلسطينيين أو طردهم من أراضيهم"، وفق ما أوردته الجزيرة في خبر عاجل.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء القطري يرد على الاتهامات الخاصة بتمويل حماس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر اليمين الإسرائيلي المتطرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟