أفادت هيئة البث العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى سرا قبل نحو أسبوع مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق والرجل الذي يروج لحل لليوم التالي في غزة.

ووفقًا لمصادر مطلعة للهيئة، فإن بلير لبحث إمكانية دمج السلطة الفلسطينية في إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وإسرائيل تدرس هذا الاحتمال.

وبحسب الهيئة فقد طرح بلير على نتنياهو مقترحاً يقضي بأن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في غزة كمرحلة تجريبية قبل التوسع في التطبيق، بهدف اختبار مدى نجاح هذا التوجه، فيما لم تبدي إسرائيل رفضها للمقترح، وتُجرى حالياً نقاشات حوله.

من جهة أخرى، كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أن من المتوقع الإعلان عن هيئة دولية لإدارة القطاع قبل نهاية العام.

وأوضح المسؤولان، اللذان فضّلا عدم ذكر اسميهما، أن الهيئة التي تحمل اسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضم نحو اثني عشر قائداً من الشرق الأوسط والغرب، وستتولى إدارة غزة بتفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتمديد، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.