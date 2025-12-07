وزير الخارجية: القوة الدولية بغزة ستكون لحفظ السلام وليس فرضه

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، للجزيرة، إن ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسلبيات كانتهاكات إسرائيل للاتفاق.

وأكد عبد العاطي، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهمة جدًا لارتباطها بانسحاب إسرائيل، لافتًا إلى أنه يجب نشر قوات دولية بغزة للتأكد من التزام الطرفين بوقف النار وعدم وجود ذريعة لإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية على أن القوة الدولية بغزة ستكون لحفظ السلام وليس فرض السلام و"هناك فرق شاسع بينهما".

وفيما يتعلق بمعبر رفح، صرح عبد العاطي أن هناك اتصالات مع إسرائيل بشأن معبر رفح، مضيفًا "وموقفنا واضح وحازم بشأن تشغيله".

وشدد على أن مصر لا يمكن أن تسمح أن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين، إذ سيكون معبر رفح لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج.

وقال وزير الخارجية، إنه تمت مناقشة موضوع حصر السلاح في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، موضحًا أنه لا بد من حصر السلاح في القطاع ووجود سلطة واحدة لنزع أي ذرائع للجانب الإسرائيلي.