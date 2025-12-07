هل سترسل الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا؟



وكالات

أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أن الولايات المتحدة لن ترسل عسكريين إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول كيفية زيادة الضغط على موسكو من قبل الإدارة الأمريكية خلال مشاركته في منتدى نظمته مؤسسة رونالد ريجان الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، ذكر كيلوج، أن مكافحة ما يسمى بـ أسطول الظل تعتبر إحدى هذه الأدوات.

وأكد: "لن نرسل عسكريين"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ممارسة الضغط الاقتصادي أمر مناسب.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرات عديدة، أن وجود قوات دول الناتو تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا لروسيا، وأن موسكو لن تقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف، وفقا لروسيا اليوم.