أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الولايات المتحدة تُصعّد ضغوطها على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى قبل العثور على ضابط الشرطة الأسير الأخير، الرقيب أول ران غويلي، إذ تُعدّ هذه القضية محل خلاف بين إسرائيل وواشنطن، حيث تُصرّ إسرائيل على إعادة جميع المفقودين كشرط للمرحلة الثانية من الاتفاق.

خطة أمريكية جديدة حتى قبل العثور على الأسير

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعكف حاليًا على صياغة خطة سيقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة، حتى لو لم يُعثر على الأسير الأخير، فيما تخشى إسرائيل من أنه في حال بدء المرحلة الثانية دون عودة غويلي، فلن يكون لدى حركتى حماس أو الجهاد الإسلامي أي دافع لإعادته، ما يزيد احتمالية عدم عودته أبدًا.

لقاء محتمل بين ترامب ونتنياهو في فلوريدا

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، من المتوقع أن يحاول الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد حل للمشكلة خلال لقائهما في منتجع الرئيس الأمريكي في مارالاجو بولاية فلوريدا، المقرر أواخر الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 28 ديسمبر.

إجراءات أمنية واستقرار في غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين يواصلون جهودهم لإنشاء قوة لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، وسط مخاوف من دول عدة بشأن إرسال قوات لمواجهة عناصر حماس.

وفي اتصال هاتفي هذا الأسبوع، طلب ترامب من نتنياهو إبداء مرونة أكبر في الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وفي محادثات الترتيبات الأمنية في القطاع.