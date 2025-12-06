إعلان

مجلس الأمن الدولي: ندرس الخيارات لتطبيق القرار 1701 عقب مغادرة اليونيفيل لبنان

كتب : محمود الطوخي

06:23 م 06/12/2025

مجلس الأمن الدولي

أكد وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان، السبت، دعمه سيادة لبنان على أرضه واستقراره وتنفيذ القرار 1701، مشيرا إلى ضرورة احترام سلامة القوات الدولية لحفظ السلام "يونيفيل" في لبنان وعدم استهدافها.

وقال الوفد في بيان، إنه عقد اجتماعات مثمرة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدا ضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان.

وأوضح الوفد، أنه يدعم حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني للانتشار جنوب نهر الليطاني.

وأشار الوفد أيضا، إلى أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار في لبنان، موضحا أنه يدرس الخيارات لتطبيق القرار 1701 عقب مغادرة قوات اليونيفيل لبنان.

