الشرع: إسرائيل تحارب "الأشباح" وتفتّش عن أعداء بعد حرب غزة

كتب : مصراوي

06:17 م 06/12/2025

أحمد الشرع

الدوحة - (أ ب)

اتهم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إسرائيل اليوم السبت بأنها تحارب "الأشباح" وتفتش عن أعداء بعد الحرب في غزة.

وقال الشرع في مؤتمر دولي إنه يبعث، منذ تولى السلطة قبل سنة، "برسائل إيجابية تتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين".

وذكر أن إسرائيل رفضت اقتراحاته و "تستقرأ" صراعها مع مسلحي حماس، وتبرر ما وصفه بالعدوان باسم الأمن. وتعهد بأن سوريا لن تسلك هذا المنحى.

وأضاف من منتدى الدوحة: "إننا لسنا معنيين بأن نكون دولة تصدر العنف، بما في ذلك إلى إسرائيل".

ودعا الشرع، الذي سبق أن احتجزته الولايات المتحدة على خلفية الانضمام إلى القاعدة في العراق، إسرائيل إلى سحب قواتها من بلاده والالتزام مجددا باتفاق الهدنة لعام 1974، كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل.

