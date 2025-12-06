إعلان

تركي الفيصل: إسرائيل تشكل التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي وليس إيران (فيديو)

كتب : مصراوي

12:23 م 06/12/2025

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيص

وكالات

قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، إن إسرائيل هي التي تُشكل التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي، وليست إيران.

وأضاف الفيصل، في قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا: "إسرائيل هي بالتأكيد مُثيرة المشاكل، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كبحها".

ولفت إلى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال باستمرار على غزة ولبنان وكذلك سوريا، تأتي كدليل على أن إسرائيل "تشعر بقوتها"، إن جاز التعبير.

وقال الدبلوماسي السعودي السابق: "بقصفها سوريا بشكل شبه يومي، ومواصلتها قصف الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، وكذلك في لبنان حيث يُفترض وجود وقف لإطلاق النار، فإنهم (إسرائيل) لا يُبشرون بالسلام في منطقتنا".

