ظهر الأسير الإسرائيلي الأمريكي المحرر، عيدان ألكسندر، مرتديًا الزي العسكري الإسرائيلي في موقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وتوعد ألكسندر، في خطابه أمام أكبر وفد مسيحي يزور إسرائيل على الإطلاق، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه سوف يريها "الجحيم"، زاعمًا أن الحركة عذبته أثناء فترة أسره.

وعاد الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي بعدما أفرجت عنه حركة حماس في يونيو الماضي بوساطة أمريكية.

وكانت حركة حماس قد أسرت عيدان ألكسندر في 7 أكتوبر 2023 ضمن عشرات الإسرائيليين.