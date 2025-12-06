إعلان

مرتديًا زي الجيش الإسرائيلي.. الأسير المحرر عيدان ألكسندر يتوعد حماس بـ"الجحيم"

كتب : مصراوي

03:53 م 06/12/2025

عيدان ألكسندر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

ظهر الأسير الإسرائيلي الأمريكي المحرر، عيدان ألكسندر، مرتديًا الزي العسكري الإسرائيلي في موقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وتوعد ألكسندر، في خطابه أمام أكبر وفد مسيحي يزور إسرائيل على الإطلاق، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه سوف يريها "الجحيم"، زاعمًا أن الحركة عذبته أثناء فترة أسره.

وعاد الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي بعدما أفرجت عنه حركة حماس في يونيو الماضي بوساطة أمريكية.

وكانت حركة حماس قد أسرت عيدان ألكسندر في 7 أكتوبر 2023 ضمن عشرات الإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيدان ألكسندر الجيش الإسرائيلي مهرجان نوفا الموسيقي حماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان