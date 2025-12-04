قبيلة الترابين في غزة: مقتل أبو شباب يمثل نهاية صفحة سوداء

(د ب أ)

أكدت قبيلة الترابين في قطاع غزة اليوم الخميس وقوف أبنائها دائما في صفّ شعبهم الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفضهم تمامًا أي محاولة لزجّ اسم القبيلة في مسارات لا تمثّل تاريخها ولا أخلاقها.

وقالت القبيلة في بيان اليوم الخميس، إن مقتل ياسر أبو شبّاب الذي خان عهده وتورّط في الارتباط بالاحتلال يمثل بالنسبة لها نهاية صفحة سوداء سعت إلى إنهائها بموقف واضح وصريح.

وأكدت القبيلة اصطفافها الكامل مع المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، ورفضها لأي مجموعات أو ميليشيات تخدم أجندة الاحتلال تحت أي غطاء.

ودعت القبيلة جميع العائلات والقبائل في غزة إلى التمسك بوحدة الصف، ورفض كل من يحاول العبث بالنسيج الاجتماعي أو الوطني، مؤكدة أن غزة لا مكان فيها للخيانة ولا للمتعاونين.