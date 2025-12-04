الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، على ضرورة أن تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب.

وقال عون، في تصريحات إعلامية الخميس، إن اجتماع لجنة الميكانيزم بحضور السفير سيمون كرم، مهدت الطريق لجلسات مقبلة تبدأ في 19 ديسمبر 2025.

وأكد الرئيس اللبناني، أنه لا تنازل عن سيادة لبنان عندما يصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، شنت إسرائيل مساء اليوم الخميس، غارات جوية على بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان ومنطقة الشعرة-جنتا في بعلبك شرقي البلاد.

قال جيش الاحتلال، إنه شن هجومًا على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، لافتا إلى أن قواته ستواصل العمل على إزالة أي تهديدات.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن وجود مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.