أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالملاريا على مستوى العالم إلى 282 مليون حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 9 ملايين حالة مقارنة بعام 2023، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تفشي المرض في إثيوبيا ومدغشقر واليمن.

وقالت المنظمة إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في عام 2024 يقدر بنحو 610 آلاف شخص.

وأضافت المنظمة أن إثيوبيا شهدت زيادة في مقاومة الأدوية المضادة للملاريا، بينما شهدت مدغشقر فيضانات وتغير المناخ، وفي اليمن أدى الصراع المستمر إلى تضرر النظام الصحي.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن التدابير المتخذة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك الناموسيات والمبيدات الحشرية والأدوية الوقائية، حالت دون وقوع 2.3 مليون حالة إصابة إضافية و14 مليون حالة وفاة.

ومع ذلك، تنتشر مسببات الأمراض المقاومة بشكل رئيسي في أفريقيا، القارة الأكثر تضررا من المرض.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التخفيضات الحادة في تمويل المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى كان لها تأثير سلبي على البلدان المعنية.