"خطأ سنصححه".. العراق ينفي إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب

كتب : محمود الطوخي

01:25 م 04/12/2025

الحكومة العراقية

قالت الحكومة العراقية، الخميس، إنها لم تصنف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، كمنظمات إرهابية، مشيرة إلى أن ما نُشر على الجريدة الرسمية "خطأ سيتم تصحيحه".

وأكدت لجنة تجميد الأموال بالبنك المركزي العراقي، أن ما نشر في الجريدة الرسمية قبل التنقيح سيتم تصحيحه، موضحة أنها سترفع تلك الكيانات من القائمة المرتبطة بتنظيمي الدولة والقاعدة.

وأشارت اللجنة، إلى أن إدراج جماعات على لائحة الإرهاب بالجريدة الرسمية كان قبل التنقيح وسيصحح.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الجريدة الرسمية العراقية، قرار إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب، لمشاركتهما في ارتكاب عمل إرهابي.

وذكرت الجريدة، أن لجنة حكومية قررت تجميد أموال الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله والحوثيين.

وشمل القرار، إدراج أكثر من 100 شخص وكيان حول العالم على قائمة الإرهاب.

وكشفت اللجنة، أن بعض من تم إدراجهم على القائمة معاقبون من مجلس الأمن الدولي.

خطأ سنصححه العراق حزب الله الحوثيين قائمة الإرهاب

