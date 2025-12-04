إعلان

صحة غزة: أكثر من 70 ألف شهيد منذ بداية الحرب

كتب : مصراوي

01:01 م 04/12/2025

وزارة الصحة الفلسطينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 6 فلسطينيين وانتشال جثماني شهيدين وإصابة 16 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 366 والجرحى إلى 938 واستخراج جثامين 619 شهيدًا منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 70 ألفا و125 شخصًا، والجرحى إلى 171 ألفا و15 شخصًا، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الفلسطينية تكنولوجيا الصناعات بداية الحرب 70 ألف شهيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟