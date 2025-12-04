صحة غزة: أكثر من 70 ألف شهيد منذ بداية الحرب

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 6 فلسطينيين وانتشال جثماني شهيدين وإصابة 16 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 366 والجرحى إلى 938 واستخراج جثامين 619 شهيدًا منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 70 ألفا و125 شخصًا، والجرحى إلى 171 ألفا و15 شخصًا، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.