مصر تعزّي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

كتب : مصراوي

01:02 ص 04/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

قدمت مصر، تعازيها لحكومة وشعب إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء: "تعرب جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة، وما أسفرت عنه من وقوع مئات الضحايا والمصابين".

وأكدت مصر "تضامنها الكامل مع الحكومة الإندونيسية في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".

