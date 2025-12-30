مسؤول إماراتي لليمنيين: ستجدون شريكا يأمركم وعليكم التنفيذ

كتب- محمود الطوخي

توالت ردود الفعل من قِبل مسؤولين إماراتيين على استهداف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا اليمني.

وكتب ضاحي خلفان نائب قائد شرطة إمارة دبي في منشور على "إكس" اليوم الثلاثاء: "الإخوة في اليمن ستجدون شريكا يأمركم وعليكم التنفيذ..نفذوا كما يأمر.. لا أمر لكم بوطن إلا كما يريد.. فافعلوا ما تؤمرون. وبالتوفيق".

وأضاف خلفان في منشوره: "احذروا السلاح والتصادم بينكم".

وذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي، أن السفينتين المستهدفتين دخلتا ميناء المكلا في حضرموت اليمنية لم تحصلا على تصريح من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، بعد أن أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضح المالكي في بيان على "إكس"، أنه في أثناء دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، إذ اتضح بعد وصولهما أنهما تحملان أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر".

وأشار المالكي، إلى أنه بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ تم إبلاغ مسؤولين رفيعي المستوى بدولة الإمارات بمنع خروج الأسلحة التي كانت على متن السفينتين من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبا أبو ظبي بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.

