تل أبيب- (أ ب)

أعلنت إسرائيل أنها ستعلق عمليات العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، ومن بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، لعدم استيفائها قواعدها الجديدة للتحقق من المنظمات الدولية بالقطاع.

وقالت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية، إن المنظمات التي سيتم حظر عملياتها اعتبارا من الأول من يناير المقبل لم تستوف متطلباتها الجديدة المتعلقة بمشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات.

واتهمت الوزارة "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح أدوار بعض العاملين لديها الذين اتهمتهم إسرائيل بالتعاون مع حركة حماس ومع جماعات مسلحة أخرى.