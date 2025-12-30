وكالات

قال 4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن إجراءات رئيس مجلس القيادة وإخراج الإمارات من اليمن "غير قانونية".

واعتبر البيان المشترك، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، لافتًا إلى أن المجلس هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية.

وتابع البيان الصادر عن أعضاء الأربعة بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: "استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.

اقرأ أيضًا:

رئيس الرئاسي باليمن: فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ لـ72 ساعة

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟ (صور- فيديو)

السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة