إعلان

"غير قانونية".. أعضاء بمجلس الرئاسة اليمني يرفضون قرارات العليمي ضد الإمارات

كتب : مصراوي

12:41 م 30/12/2025

رشاد العليمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال 4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن إجراءات رئيس مجلس القيادة وإخراج الإمارات من اليمن "غير قانونية".

واعتبر البيان المشترك، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، لافتًا إلى أن المجلس هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية.

وتابع البيان الصادر عن أعضاء الأربعة بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: "استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.

اقرأ أيضًا:

رئيس الرئاسي باليمن: فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ لـ72 ساعة

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟ (صور- فيديو)

السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رشاد العليمي مجلس الرئاسة اليمني الإمارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية