مع استمرار مناورات الصين.. رئيس تايوان يتعهد عدم استفزاز بكين أو تصعيد حدة التوترات

كتب : مصراوي

05:55 ص 30/12/2025

الرئيس التايواني لاي تشينج تي

وكالات

تعهد الرئيس التايواني لاي تشينج تي، اليوم الثلاثاء، عدم استفزاز بكين أو "تصعيد حدة التوترات" معها، فيما بدأت الصين يومها الثاني من التدريبات العسكرية التي تحاكي حصار الموانئ الرئيسية في تايوان.

كتب لاي في منشور على فيسبوك: "سنتصرف بمسؤولية، دون تصعيد التوترات أو إثارة نزاعات".

وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستتصدى بقوة لمبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفّذها الجيش بالذخيرة الحية حول الجزيرة.

وقال وانج يي في خطاب ألقاه في بكين: "ردا على الاستفزازات المستمرة من جانب القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، يجب علينا بالطبع أن نعارضها بحزم ونتصدى لها بقوة".

وجاءت تصريحات وانج بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش الصيني إجراء "تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

أضاف وانج الذي كان يتحدث في ندوة سنوية للعلاقات الدولية في بكين، أن أي محاولة لعرقلة توحيد الصين مع تايوان "ستنتهي حتما بالفشل".

كانت تايوان قالت، في وقت سابق الثلاثاء، إنها رصدت 130 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة خلال 24 ساعة، فيما بدأت الصين يومها الثاني من التدريبات بالذخيرة الحية، وفقا لسكاي نيوز.

