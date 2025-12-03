واشنطن - (أ ب)

خلص مكتب المفتش العام للبنتاجون إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عرض الجنود الأمريكيين ومهمتهم للخطر عندما استخدم تطبيق "سيجنال" لتبادل الرسائل، في نقل معلومات حساسة بشأن ضربة عسكرية ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على نتائج التحقيقات اليوم الأربعاء.

ورغم أن هيجسيث يملك صلاحية رفع السرية عن المعلومات الحساسة، فإن تقرير مكتب المفتش العام لم يثبت أنه فعل ذلك بشكل غير صحيح، بحسب أحد المصادر المطلعة على نتائج التقرير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه يتطرق لهذه المعلومات.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أول من نشر النتائج الأولية للتحقيق.

وتم تسليم مراجعة مكتب المفتش العام للبنتاجون إلى أعضاء في الكونجرس، تمكنوا من الاطلاع على التقرير في منشأة سرية في مبنى الكابيتول.

ومن المتوقع أن يُنشر لاحقا هذا الأسبوع نسخة من التقرير تم حجب بعض محتوياتها جزئيا قبل النشر العام.