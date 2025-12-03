(د ب أ)

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن التصويت الواسع في الأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى حل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، يمثّل دعماً دولياً واضحاً للحقوق الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تبني 151 دولة للقرار، الذي يشمل القدس الشرقية ويؤكد حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، يُعد "انتصاراً جديداً للحق الفلسطيني وإجماعاً عالمياً على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن القرار يوجه "رسالة مهمة" لكل من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، مفادها أن غياب الدولة الفلسطينية "يعني غياب الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وشدّد أبو ردينة على أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تشكّل "وحدة جغرافية وسياسية واحدة لا يمكن تجزئتها"، مؤكداً أن هذا المبدأ يمثّل الأساس لأي جهد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وختم بالقول إن القيادة الفلسطينية تقدر هذا التأييد الدولي الواسع، الذي وصفه بأنه يعكس "موقفاً ثابتاً" داعماً للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في الحرية والاستقلال وإقامة دولتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.